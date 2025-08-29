Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
29 Ağustos 2025 18:05
Sahipsiz icra katibi ünvan değişikliği

Ünvan değişikliği sınavına adliyenin önünden vatandaş bile girebiliyorken bizim önümüzün açılmaması ve bu sınava giremememiz adalet bakanlığında adaletsizliktir, çalışma barışına aykırıdır. Biz bu ünvana sıkışıp kaldık kendimi artık çaresiz hissediyorum eminim bir çok meslektaş da böyle düşünüyor, bizim hakkımızı savunacak bir Allah kulu yok mudur? Biz kimsesiz miyiz? Bizim müdürlük sınavımız için haricen başvuru olurken kendi bakanlığımızın açtığı ünvan değişikliği sınavına bakanlık personeli olarak giremeyişimizin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Lütfen bu yanlışı bir an önce düzeltin artık bizim de bu sınava girmemiz eşitlik açısından şart oğlu şarttır.

