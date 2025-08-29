Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
BÜTÜN İNTERNET SİTELERİNDE MEMUR MAAŞ MİKTARLARI SIRALANIYOR MEMURLARIN HEPSİNİN HAKLARINI SAVUNAN S
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 buzul çağı fosilleri 1 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 karaciğerde fetüs 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 çocuğu sanayiye vermek 4 Aldığı ekmekten vida çıkması 1
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi