Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Ağustos 2025 19:02
BÜTÜN İNTERNET SİTELERİNDE MEMUR MAAŞ MİKTARLARI SIRALANIYOR MEMURLARIN HEPSİNİN HAKLARINI SAVUNAN S

BÜTÜN İNTERNET SİTELERİNDE MEMUR MAAŞ MİKTARLARI SIRALANIYOR MEMURLARIN HEPSİNİN HAKLARINI SAVUNAN SENDİKALARI VAR SENDİKASIZ GÖREV YAPAN SAVCI ASKER MAAŞLARI NEDEN YAYINLANMIYOR.POLİSİN MAAŞIDA YAYINLANMASIN

