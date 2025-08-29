Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Psikiyatri konusu
Kendi isteği ile emniyetin psikoloğu ile görüşüp daha sonra görüşme sonunda psikiyatriye sevk olmak kötü bir durum mudur? Bir de silahımı kendi isteğimle teslim ettim. Konu biraz ciddi lütfen yardımcı olmak isteyen abilerim yazarsa çok memnun olurum. Konu : ailevi sıkıntılar çalışma konusunda yapılan mobbıng bunalım..

