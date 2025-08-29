Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2025 20:22
Kalem değişikliği

İstemediğim halde yeni kalem kuruluyor oraya veriliyorum. Kalemle, hakimle, müdürle sıfır sorun ama gel gör ki yerim değişiyor. Bu ikinci oldu. Dün yemeğe gidiyosun topluca bugün bi bakmışsın yerim değişmiş. Anlam vermekte zorlanıyorum artık. İşi yapıyorum, duruşmaya çıkıyorum. Hakim memnun. Kavga hır gür yok. Ama komisyon alıyor sürekli. Bu mobbing değil midir ? Nasıl önüne geçerim bunun bilmiyorum.


feridunemeksiz
Şef
29 Ağustos 2025 21:08
sana gerçeği söylüyorum senden memnun değillermiş her ne kadar öyle her şey iyiymiş gibi gözüktürselerde aslında bir şeyler yolunda gitmiyormuş yeni gideceğim yerde de yer değişikliği dilekçesini sen ver misilleme yap velhasıl değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

voltran33
Aday Memur
29 Ağustos 2025 21:12
senden memnun olsalar seni vermezlerdi :))
