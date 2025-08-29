Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


29 Ağustos 2025 21:31
Yüzde 120 sds belediye

yüzde 120 sds veren belediyede tekniker maaşı tahmini ne kadar olur


Unıversity
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:12

Bu konunun cevabını ablama göndericem. Bu sayede yeni maaşını önceden öğrenmiş olur bakalım.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İBB Memur kadrosu2025 Naklen Atama KontejanlarıYerel Yönetim Memurlarimiza Toplu Tasima Kart Verilmesini hakkında ?Zabıta çalışma şekliYüzde 120 sds belediyeÜniversite Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

veri sahada toplanır 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 ahiret suali sormak 3 trabzon 3 ATM'deki sarı tuş 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 Aldığı ekmekten vida çıkması 1 buzul çağı fosilleri 1

Son Haberler

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gittiBakan Kacır: Türkiye, uydu teknolojisinde dünya ligine girdiSahte kamu görevlisi oyununu polis bozduKapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama'Mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırı' iddialarına Valilikten açıklama

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi