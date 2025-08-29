Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ağustos 2025 22:07
Maaş Robotu
Keşke maaş robotu hakem kararına göre güncellense de biz de SENDİKAL BÜYÜK BAŞARIYI (!!!) ve KAZANIMLARIMIZI somut olarak görebilsek !!! Di mi ???

Baba Yaga
29 Ağustos 2025 22:08
Yalaka.net bile anlamadı kime ne verildiğini.

Rahatsız 1
Aday Memur
29 Ağustos 2025 22:34

M


srkn34
Aday Memur
29 Ağustos 2025 22:34

Kardeşler ozkansoft sitesine gidin hede güncel bu garabet sitenin robotunu kullanmayın hem o


srkn34
Aday Memur
29 Ağustos 2025 22:36

Hem orası burdan çok daha dogru hesaplıyor.


ysgreys
Yasaklı
29 Ağustos 2025 22:42
şimdi bize 1000tl + 10 ek puan muan oradan da 700-800 tl zam mı geldi yüzdelik oran harici :)

Kartal -Yuvası
Aday Memur
29 Ağustos 2025 22:42
Ama adı üstünde memurlar net. Bu konuda en hızlı ve doğru olması gereken değil mi (!)???

Unıversity
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:13

Hayır net 1300 tl elde ettin.

ysgreys, 42 dk. önce
şimdi bize 1000tl + 10 ek puan muan oradan da 700-800 tl zam mı geldi yüzdelik oran harici :)
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanırKimse bilmiyor mu hangi genel idare hizmetlerine artı 10 puan verildi2026 Ocak ZammıSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!istifa etmeyen kaldi mi ?Arazi Tazminatları yok artıkSus pus kabullenilecek mi bu zam?Artık enflasyon farkını sormayınMadem çekilecektiniz neden katıldınız.

Sözlük

trabzon 3 ATM'deki sarı tuş 3 çocuğu sanayiye vermek 4 yağ çekmeyen pişi 1 kenger sakızı 4 buzul çağı fosilleri 1 günaydın sözlük 2 karaciğerde fetüs 1 halka hizmet hakka hizmettir 1 30 ağustos zafer bayramı 1

Son Haberler

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gittiBakan Kacır: Türkiye, uydu teknolojisinde dünya ligine girdiSahte kamu görevlisi oyununu polis bozduKapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama'Mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırı' iddialarına Valilikten açıklama

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi