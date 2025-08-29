Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
2026 Yarıyıl Tatili Eş Durumu Hk.

Merhaba arkadaşlar. Eşim 2024 KPSS ile bu sene inşallah MEB'deki görevine başlayacak. Bakan Bey, atama sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağını, göreve başlamanın Ocak 2026 tarihinde olacağını söyledi.

Ben 2022 Şubat ataması bir öğretmenim. 1 ay bedelli askerlik yaptım.

Sorum şu:

1. Bu durumda eşim ocak 2026'da görevine başlarsa, ben 2026 yarıyıl tatilinde eş durumu yapıp eşimin yanına gidebilir miyim?

2. Eşimin yazdığı yerin önemi benim gidip gidememe durumumu etkiler m? Mesela İzmir'e atansa, benim gidememe ihtimalim var mı? Ya da Mardin'e atansa gidememe ihtimalim var mı? Yoksa MEB eşleri kesinlikle birleştiriyor mu?

Cevaplar için teşekkür ederim.


bahçesaray
Şef
29 Ağustos 2025 22:50
31 aralık itibaren 3 yıl bitmeli, ona göre hesap yapın

bahçesaray
Şef
29 Ağustos 2025 22:52
2 side sözleşmeli öğretmen eş durumu ataması kılavuzuna bakın

turkcebiliyorum
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:03

Hocam ben seçim öncesi kadroya geçtim.

1 Aylık Ücretsiz iznim var.

02 Şubat 2022 tarihinde atandım. Görev sürem hesaplayınca 31 Aralık itibarıyla 3 yılım da dolmuş oluyor değil mi? Bu durumda sorumu nasıl yorumlarız.

31 aralık itibaren 3 yıl bitmeli, ona göre hesap yapın
