Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
29 Ağustos 2025 22:09
2026 Yarıyıl Tatili Eş Durumu

Merhaba arkadaşlar. Eşim 2024 KPSS ile bu sene inşallah MEB'deki görevine başlayacak. Bakan Bey, atama sonuçlarının 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacağını, göreve başlamanın Ocak 2026 tarihinde olacağını söyledi.

Ben 2022 Şubat ataması bir öğretmenim. 1 ay bedelli askerlik yaptım.

Sorum şu:

1. Bu durumda eşim ocak 2026'da görevine başlarsa, ben 2026 yarıyıl tatilinde eş durumu yapıp eşimin yanına gidebilir miyim?

2. Eşimin yazdığı yerin önemi benim gidip gidememe durumumu etkiler m? Mesela İzmir'e atansa, benim gidememe ihtimalim var mı? Ya da Mardin'e atansa gidememe ihtimalim var mı? Yoksa MEB eşleri kesinlikle birleştiriyor mu?

Cevaplar için teşekkür ederim.


bahçesaray
Şef
29 Ağustos 2025 22:50
31 aralık itibaren 3 yıl bitmeli, ona göre hesap yapın

bahçesaray
Şef
29 Ağustos 2025 22:52
2 side sözleşmeli öğretmen eş durumu ataması kılavuzuna bakın

turkcebiliyorum
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:03

Hocam ben seçim öncesi kadroya geçtim.

1 Aylık Ücretsiz iznim var.

02 Şubat 2022 tarihinde atandım. Görev sürem hesaplayınca 31 Aralık itibarıyla 3 yılım da dolmuş oluyor değil mi? Bu durumda sorumu nasıl yorumlarız.

bahçesaray, Dün
31 aralık itibaren 3 yıl bitmeli, ona göre hesap yapın

TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
30 Ağustos 2025 00:55

Hocam eşim 2023 puanıyla ocakta başladı. Ben de Şubat atamasına başvurup başladım. Zaten batıda yer açılmıyor, Şubat atamasında il emri verilmedi ama çok büyük ihtimalle gidersiniz.


turkcebiliyorum
Aday Memur
30 Ağustos 2025 08:57

Hocam ilk atamanın göreve başlaması, bizim yarıyıl eş durumu başvuru tarihinden önce mi oluyor hep?

Benim takıldığım noktalardan biri, ilk atama öğretmen, şubat yarıyıl eş durumu başvuru tarihi sonrası göreve başlarsa diye.

TürkDili&Edebiyatı, Bugün

Hocam eşim 2023 puanıyla ocakta başladı. Ben de Şubat atamasına başvurup başladım. Zaten batıda yer açılmıyor, Şubat atamasında il emri verilmedi ama çok büyük ihtimalle gidersiniz.


turkcebiliyorum
Aday Memur
30 Ağustos 2025 08:58

Şubatta il emri hiç verilmemiş mi şimdiye dek

TürkDili&Edebiyatı, Bugün

Hocam eşim 2023 puanıyla ocakta başladı. Ben de Şubat atamasına başvurup başladım. Zaten batıda yer açılmıyor, Şubat atamasında il emri verilmedi ama çok büyük ihtimalle gidersiniz.


monalisaaa
Memur
30 Ağustos 2025 21:21

Son yıllardır yarıyılda verilmedi hocam norm fazlası bu kadar kişi varken yarıyılda il emri vermeleri mucize olur. Yaz döneminde veriliyor genellikle

turkcebiliyorum, Bugün

Şubatta il emri hiç verilmemiş mi şimdiye dek

