29 Ağustos 2025 22:17
Memurlar.net maaş robotu ne zaman güncellenecek?

8. dönem toplu sözleşme Resmi Gazetede yayımlandı, maaş robotunda güncelleme yapılacak mı?


Unıversity
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:08

Tabi yıl sonu enflasyon belirlensin, 5 ocak güncellenir robot. Niye bu kadar acele ediyon ki?


yatıksekiz
Memur
29 Ağustos 2025 23:20

Enflasyonu beklemiyorlar normalde, öyle olsa Ocak ayındayken Kasım ayının maaşını hesaplatmaz sistem. Enflasyonu sonradan güncelliyorlar. Aceleden değil de az çok önümüzü görelim ne alacağız ne vereceğiz belli olsun diye, büyükşehir tazminatı artırıldı, taban aylığa 1000 lira zam, adalet hizmetleri tazminatı vs. ne alacağımız az çok belli olsun.

Unıversity, 17 dk. önce

Tabi yıl sonu enflasyon belirlensin, 5 ocak güncellenir robot. Niye bu kadar acele ediyon ki?

