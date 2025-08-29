Memurlar.net maaş robotu ne zaman güncellenecek?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözlük
protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 buzul çağı fosilleri 1 yağ çekmeyen pişi 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 30 ağustos zafer bayramı 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 ahiret suali sormak 3
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi