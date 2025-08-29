Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


29 Ağustos 2025 22:50
Gih

Merhabalar 8 senelik polis memuruyum Şu anda psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı c1e dilimi verildi 10 seneden önce D dilimi alırsam süreç nasıl işliyor Cevabınız için teşekkür ederim &#128591;&#127995;


44girl
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:01

10 yılın dolmadan gih olursan malulen emekli olamazsın gih olup öyle malulen emeklilik hak edebilirsin. 10 yıl dolmadan gih olursan da askerlik yapman gerekecek belki psikolojik raporunla alırsın çürük raporu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 20252025 banka promosyonuZam hayırlı olsun2. şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGih Emeklilik hak.malulen emeklilikÇocuk Eğitim Durumundan Mazeret AtamasıVasi kararı ve kredi kredi karti

Sözlük

30 ağustos zafer bayramı 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 Aldığı ekmekten vida çıkması 1 günaydın sözlük 2 düğün terörü 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 trabzon 3 Bugün olanlar 2

Son Haberler

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gittiBakan Kacır: Türkiye, uydu teknolojisinde dünya ligine girdiSahte kamu görevlisi oyununu polis bozduKapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama'Mevsimlik işçilere yönelik ırkçı saldırı' iddialarına Valilikten açıklama

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi