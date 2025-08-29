2025 eğitim ödeneği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMeb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBirinci sınıfların şube belirlenmesiNorm fazlası resen atama yapılır mı?Öğretmen çocuklarına KYK önceliği var mı?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?
Sözlük
ahiret suali sormak 3 ATM'deki sarı tuş 3 Hazar Denizi 1 halka hizmet hakka hizmettir 1 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 yağ çekmeyen pişi 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1
Son Haberler
Personelin Kadrosuna Bağlı Görev Tanımı Dışında Sürekli Farklı Alanlarda Görevlendirilmesi Mümkün mü?Memurluk Sonrası Sürekli İşçi Olan, Hangi Statüden Emekli Olur?TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama ve Filistin'le Dayanışma Kararı30 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul'un eğitim yuvalarında ilk ders zili için son dokunuşlar
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi