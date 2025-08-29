Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2025 23:59
Norm atamaları

Arkadaşlar il geneli norm atamaları resen olacak mı?


Mirhan Demirbilek
Aday Memur
29 Ağustos 2025 23:59

https://t.me/+vwt2hHc96sdlYzk0

Bilgi alışverişi grubu


Braweheart01
Genel Müdür
30 Ağustos 2025 00:09

evet olacak fakat sendikalar karşı çıkıyor olmama ihtimali de var

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMeb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuPsikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBirinci sınıfların şube belirlenmesiNorm fazlası resen atama yapılır mı?Öğretmen çocuklarına KYK önceliği var mı?Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Sözlük

düğün terörü 2 Hazar Denizi 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 2 ATM'deki sarı tuş 3 yağ çekmeyen pişi 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 5 ahiret suali sormak 3 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 kenger sakızı 4 trabzon 3

Son Haberler

Personelin Kadrosuna Bağlı Görev Tanımı Dışında Sürekli Farklı Alanlarda Görevlendirilmesi Mümkün mü?Memurluk Sonrası Sürekli İşçi Olan, Hangi Statüden Emekli Olur?TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama ve Filistin'le Dayanışma Kararı30 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıİstanbul'un eğitim yuvalarında ilk ders zili için son dokunuşlar

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi