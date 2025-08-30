Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
30 Ağustos 2025 00:29
Askerlik borçlanması hk.

Hali hazırda bir belediyede memur kadrosunda mühendis olarak çalışmaktayım. Toplam memurluk sürem 4 yıl 10 ay. 2010 yılında 6 ay kısa dönem askerlik yaptım. askerlik borçlanması yaparak bu 6 ayın primini ödersem toplam memuriyet sürem 6 ay artar mı?

