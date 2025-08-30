2025 İl Geneli Resen Atama

Selamlar

Malumunuz ilçe gruplarının düzgün ayarlanmamış olmasından kaynaklı ilçe grubu resen atamaları büyük mağduriyetlere sebep oldu. Çok daha fazlası il geneli resen atamada olacak.

İlçe grubu resen atamalarının işleyiş süreci yayınlanan duyuruda açıkça belirtilmiş olmasına karşın, il geneli resen atamada bir belirsizlik söz konusu... Bu durum illere de yansımış olacak, Şöyle ki;

Bazı iller, örneğin Giresun'da çalışan bir öğretmen il geneli atamanın tüm norm fazlalarına uygulanacağı bilgisinin verildiğini belirtmiş. Bazı iller, örneğin Antalya MEM internet sayfasında, il geneli resen atamanın yalnızca 2025 yılı iller arası mazeret atamasıyla gelip, halen norm fazlası olanları kapsadığını duyurmuş. Bazı illerin atama birimleri telefonlarını açmadı bile bilgi alamadık. (konu harici şahsi görüş: İller arası mazeret ile gelmiş insanları özrünün bulunduğu ilçeden 200-300km, ki şahsi arabayla bile 2-2,5 saat uzağa göndermek nasıl bir iş onu tam idrak edemedim. Allah yardımcıları olsun)

Velhasıl, hocalarım doğrusu nedir? Bu işin detayını bilenler aydınlatabilir mi? Teşekkürler.