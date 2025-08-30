Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
30 Ağustos 2025 07:54
İBB tarafından çağrılıp aynı zamanda başka kurumda mülakatı geçmek (muvafakatname)

Merhaba arkadaşlar,

İstanbul büyükşehir belediyesine mühendis olarak atanmaya hak kazanıp belge teslim etmiştim. Bu sırada Enerji Bakanlığında da mülakata girdim. Mülakattan bir hafta sonra İBBden "kurumumuza atamanız yapılmıştır 15 Eylül'de göreve başlamak üzere birtakim belgelerle bilgi gelin" şeklinde bir mesaj geldi. Sorum şu eğer Enerji Bakanlığı sonucu açıklanırsa ve ben 15 Eylül'de İBBye başlamazsam Enerji Bakanlığına başlamada yine de muvaffakatname isterler mi? Yani kadroludan kadroluya geçişte muvaffakatname şartı evrak tesliminden itibaren mi beni bağlıyor yoksa işbaşı yaptığım andan itibaren mi? Bazı arkadaşlara sordum İBBds başlamadığın için sigorta girişin olmamıştır o nedenle İBB ile bir illiyetin yoktur dediler. Aramızda daha önce benzer bir süreç geçirmiş olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim


gergomen
Aday Memur
30 Ağustos 2025 21:48
en güzeli ibb insan kaynaklarını arayıp sorunuz hocam.

zigzawor2
Memur
01 Eylül 2025 11:09

ibb'de aday memur statüsünden olacağınızdan dolayı kadroludan kadroluya muvafakat ile geçiş yapmanız yasal olarak mümkün değil..


zigzawor2
Memur
01 Eylül 2025 11:14

eğer bakanlığa başlamanız yüksek ihtimal ise bakanlığı tercih etmenizi salık veririm zira belediyeler her ne kadar daha iyi para verseler de gün sonunda tamamen siyasetin merkezi olan yerlerdir. Bakanlıklarda hem kadro tanımınıza uygun işler yaparsınız hem de ileride tayin isteme durumunuz olursa taşrada birimleri olduğundan bakanlık için yer değiştirebilirsiniz..

ancak bakanlığa başlama ihtimaliniz %100'e yakınsa bu riski göze alın zira atama kararnameniz çıkana kadar her şey değişebilir, marjinal fayda analizini çok iyi yapmanız gerekecektir..

zigzawor2, 4 saat önce

