İBB tarafından çağrılıp aynı zamanda başka kurumda mülakatı geçmek (muvafakatname)

eğer bakanlığa başlamanız yüksek ihtimal ise bakanlığı tercih etmenizi salık veririm zira belediyeler her ne kadar daha iyi para verseler de gün sonunda tamamen siyasetin merkezi olan yerlerdir. Bakanlıklarda hem kadro tanımınıza uygun işler yaparsınız hem de ileride tayin isteme durumunuz olursa taşrada birimleri olduğundan bakanlık için yer değiştirebilirsiniz..

ancak bakanlığa başlama ihtimaliniz %100'e yakınsa bu riski göze alın zira atama kararnameniz çıkana kadar her şey değişebilir, marjinal fayda analizini çok iyi yapmanız gerekecektir..