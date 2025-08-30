Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2025 08:59
Görevde yükselme (idari işler müdürü)

Her zaman açılan sınav bu sene neden açılmadı. hiç mi eksik yok ?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikHakem Kurulu Kararı ile Adalet bakanlığı son Kazanımları15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Mübaşirlikten katipliğe geçişAdalet bakanının görevi nedir ?Kalem değişikliğiAdalet Bakanlığı ve Vakıfbank ın Personele verdiği değer..İnfaz koruma memurları günü ve haftasıÜnvan değişikliğipromosyon

Sözlük

veri sahada toplanır 2 Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4 halka hizmet hakka hizmettir 1 Aldığı ekmekten vida çıkması 1 30 ağustos zafer bayramı 1 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 2 ATM'deki sarı tuş 2 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıMısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması4 tesis kurulacak, bomba üretimi de gündemdeAksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurduİstanbul'da yoğun sis etkili oldu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi