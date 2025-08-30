Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
30 Ağustos 2025 09:07
Emekli olamadan vefat halinde kıdem tazminatı mirasçıya ödenir mi?

Kıymetli hocalarım, 2010 göreve başlayan bir memur hastalık neticesinde emekli olamadan vefat ederse kıdem tazminatından hak ettiğini hayatta olan tek yakını annesi alabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlarım bilgi verirse müteşekkir olurum.


30 Ağustos 2025 12:34
Yasal varisleri kimse onlar alır. Anne de bir yasal varistir. Alabilir.
