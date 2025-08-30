Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Enekli olamadan vefat halinde kıdem tazminatı mirasçıya ödenir mi?
Kıymetli hocalarım, 2010 göreve başlayan bir memur hastalık neticesinde emekli olamadan vefat ederse kıdem tazminatından hak ettiğini hayatta olan tek yakını annesi alabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlarım bilgi verirse müteşekkir olurum.

