Arkadaşlar merhaba Bireysel emeklilikte ciddi anlamda gelir elde etmek için uzun vadede fon dağılımını nasıl yapmalıyım ve hangi fonları tercih etmeliyim bu islerden anlayan arkadaşlar fikirleriniz nelerdir tesekurler

muti007
Şef
30 Ağustos 2025 09:40

Bu konuda yatırım tavsiyesi kimse vermez, ancak instagram da bes101 sayfası var oradan fikir edinebilirsin. İlk yıllar bütçen iyiyse atıyorum 5-7 bin yatırmak sonradan azaltmak bana mantıklı. Geldiği için ben öyle yaptım. Hisse senedi fonu var, altın fonu var, gümüş fonu var. Dağılımını kendin belirleyeceksin. Uzun vadede değerlenir diyerek yatırım yapıyoruz. Hayırlısı olsun.

