Milli Eğitim ve Devlet Politikası vd.

Milli Eğitim meselesi, hükümetlerin ötesinde bir konu. Bir yanda -her daim değişen- siyasi erkin aldığı ve alacağı kararlar, diğer yanda ise devletin uzun vadeli çıkarları meselesi. Bu da, eğitim politikasının sadece hükümetlerin değil, devletin bir politikası haline gelmesi gerektiği düşüncesini doğuruyor. Bir diğer tarafta ise, eğitimde özgür düşünceli insanlar yetiştirilmesi konusu devreye giriyor.

Akla sorular sorular geliyor. YÖK gibi özerk bir yapı, devletin üniter yapısının korunması, denetimin gerekliliği, özgürlük ile bütünlük arasındaki çizgi, ilerleme vs. vs. Zararlar ve Fayda.

Sizce milli eğitim konusunda ne gibi düzenlenmeler yapılabilir?