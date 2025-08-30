Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Ağustos 2025 09:37
Milli Eğitim ve Devlet Politikası vd.

Milli Eğitim meselesi, hükümetlerin ötesinde bir konu. Bir yanda -her daim değişen- siyasi erkin aldığı ve alacağı kararlar, diğer yanda ise devletin uzun vadeli çıkarları meselesi. Bu da, eğitim politikasının sadece hükümetlerin değil, devletin bir politikası haline gelmesi gerektiği düşüncesini doğuruyor. Bir diğer tarafta ise, eğitimde özgür düşünceli insanlar yetiştirilmesi konusu devreye giriyor.

Akla sorular sorular geliyor. YÖK gibi özerk bir yapı, devletin üniter yapısının korunması, denetimin gerekliliği, özgürlük ile bütünlük arasındaki çizgi, ilerleme vs. vs. Zararlar ve Fayda.

Sizce milli eğitim konusunda ne gibi düzenlenmeler yapılabilir?

Çok Yazılan Konular

Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuMeb öncesi 657 hizmetlerinUzman ve başöğretmenlikte sayilmasi için çalışma grubuNorm fazlası resen atama yapılır mı?Psikiyatri geçmişi öğretmen güvenlik soruşturmasında sorun yaratır mı?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiBirinci sınıfların şube belirlenmesi2026 Yarıyıl Tatili Eş Durumu Hk.Öğretmen çocuklarına KYK önceliği var mı?

Sözlük

Bugün olanlar 2 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 karaciğerde fetüs 1 ATM'deki sarı tuş 2 günaydın sözlük 2 buzul çağı fosilleri 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 3 kenger sakızı 4 trabzon 3 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajıMısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması4 tesis kurulacak, bomba üretimi de gündemdeAksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurduİstanbul'da yoğun sis etkili oldu

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi