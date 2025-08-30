Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ağustos 2025 10:06
Adalet Bakanlığı'nın bu sene vereceği promosyonlar Herkes hak kazanıyor mu Mesela 2 yılını doldurup da 3 yılını dolduramayanlar yine alabiliyor mu ne zaman verilecek bir bilginiz var mı

katibeeeeeeeeeee
Aday Memur
30 Ağustos 2025 10:09
alabilir çünkü önümüzdeki 3 yıl için yapılıyor sözleşme

srknglc33
Aday Memur
30 Ağustos 2025 10:16

ileriye dönük yapılıyor

