İBB tarafından çağrılıp aynı zamanda başka kurumda Mülakatı geçmek (Muvaffakatname)

Merhaba arkadaşlar,

İstanbul büyükşehir belediyesine mühendis olarak atanmaya hak kazanıp belge teslim etmiştim. Bu sırada Enerji Bakanlığında da mülakata girdim. Mülakattan bir hafta sonra İBBden "kurumumuza atamanız yapılmıştır 15 Eylül'de göreve başlamak üzere birtakim belgelerle bilgi gelin" şeklinde bir mesaj geldi. Sorum şu eğer Enerji Bakanlığı sonucu açıklanırsa ve ben 15 Eylül'de İBBye başlamazsam Enerji Bakanlığına başlamada yine de muvaffakatname isterler mi? Yani kadroludan kadroluya geçişte muvaffakatname şartı evrak tesliminden itibaren mi beni bağlıyor yoksa işbaşı yaptığım andan itibaren mi? Bazı arkadaşlara sordum İBBds başlamadığın için sigorta girişin olmamıştır o nedenle İBB ile bir illiyetin yoktur dediler. Aramızda daha önce benzer bir süreç geçirmiş olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim