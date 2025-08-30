KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


30 Ağustos 2025 13:35
Teknisyen mülakat

ilk defa mülakata giricem ne yapılır ne sorulur ne yapıcam ay cok heyecanlıyım nolur biraz akıl verin 3 gün kaldı ne calisicam


armina45
Aday Memur
30 Ağustos 2025 14:19

Alaninla ilgili çalış birazda genel kültür. Tabi en önemlisi kendini tanit dediklerinde düzgün tanıt

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

DHMİ için elektronik mi mekatronik mi?GSB Koruma güvenlikTeknisyen mülakatBilgisayar Teknisyenliği Mülakatı

Sözlük

protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 3 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 ahiret suali sormak 1 insanı yaşat ki devlet yaşasın 1 Hz.Süleyman'a Ait Eşsiz Amulet 1 chunk 2 trabzon 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 1 ATM'deki sarı tuş 1

Son Haberler

Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek'Hayalet mutfaklarla ilgili çalışma yapıyoruz'Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut olduİstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandıDemir yolu tesislerine 4 güneş santrali devreye alındı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi