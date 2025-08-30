Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
30 Ağustos 2025 15:21
657-4B Sözleşmesi Fesh Edilen Personel Tekrar Sözleşmeli Personel Olarak Atanabilir Mi?

2021'de YÖK'e bağlı bir üniversite hastanesinde adlî soruşturma nedeniyle 657-4B sözleşmem fesh edildi.

Beraat ettim ama delil yetersizliğinden olduğu için Danıştay davamı reddetti.

Tekrar sözleşmeli personel olarak başka bir kurum olan Sağlık Bakanlığı'na atanabilir miyim? Bu konuda hukuki bir dayanak var mı? Teşekkürler.

