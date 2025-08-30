Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Görevlendirme yapılırken öğretmen nasıl seçilir?

Merhaba;

Bir okulda 3 branş öğretmeniyiz ve 64 saat ders yükümüz var. İçimizden bir öğretmen başka bir okula görevlendirilecek ve bu konuda sorun yaşıyoruz. Aslında mevzuata baktığımızda hizmet puanı düşük olan gider diyor fakat hizmet puanı düşük olan öğretmen arkadaşımız hizmet puanına göre görevlendirmenin danıştay kararı ile kaldırıldığını söylüyor fakat böyle bir kararı biz bulamadık. Bilen ya da bu konularda tecrübesi olan var ise hatta böyle bir mahkeme kararı varsa paylaşabilir misiniz?

Teşekkür ederim.


ashil13
Genel Müdür
30 Ağustos 2025 19:41

Boy - kilo sıralaması yaparlar :)))

normalde hizmet puanı en düşük olan görevlendirillir normalde...


shadesofcool
Aday Memur
30 Ağustos 2025 19:43

Bizde aynı şeyi söylüyoruz fakat nedense geçen yıl atanan öğretmen arkadaşımız diretiyor. Anladığım kadarıyla böyle bir karar falan da yok. Şaşırmadım, tanıdığı olan her işini yaptırıyor.

albatros52
Memur
30 Ağustos 2025 20:37
64 saat 3 kişi kişi başı 21 saat düşüyor. +1 de artıyor. Ortaokul ise rehberlik saati geldi. Daha fazla da olabilir. Niye görevlendirme oluyor anlamadım.

shadesofcool
Aday Memur
30 Ağustos 2025 20:54

İhtiyaç fazlası var diyor idaremiz fakat yok ders saatine bakılırsa, öğretmen ihtiyacı olan okul olduğu için görevlendirme yapılacakmış.

