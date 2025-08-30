Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
evde bakım bölümü sağlık memuru kadrosuna başvurabilir mi
evde bakım hizmetleri mezunuyum gorevde ve ünvan değişikliğine başvurabilir miyim sağlık memurluğu için ?

Ömür Baykuşlar
30 Ağustos 2025 19:38
Hayır sadece hemşire att paramedik girişimsel işlem yapmak için yetkisi olanlar.
