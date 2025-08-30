Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Sağlık bakanlığı alımı

Bir sonraki sağlık bakanlığı alımında şoför olacak mı önlisans düzeyinde?


beurak0000
Memur
30 Ağustos 2025 20:31
çoğunlukla lise düzeyinde olacaktır. emekli olan baya kişi oldu baya ihtiyaç var şoföre
