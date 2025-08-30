Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
30 Ağustos 2025 21:03
Memuriyetten istifa sonrası geri dönüş

Merhabalar,

Maliye bakanlığından istifa ettim. Geri dönmek için idareye dava açtım. Daha önce maliye bakanlığından istifa edip herhangi bir yol ile geri dönmüş birini arıyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer davayı kazanırsam da yardım edecek kişi ve kişilerin iyiliğini karşılıksız bırakmam. Diğer bakanlıklarda işimi görebilir fakat öncelikli maliye bakanlığı.


malikane.1999
Daire Başkanı
30 Ağustos 2025 22:23
Kadrolu memurken mi İstifa ettin kadrolu memurken istifa etmiş olsan bile 657 sayılı kanunun 92 maddesine göre geri dönüş çok zor direkt bakanın oluru isteniyor O yüzden sana tavsiyem üniversite ve belediyelere başvur onların açıktan atama yetkisi var veya İl Özel idaresine
