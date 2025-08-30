Memuriyetten istifa sonrası geri dönüş

Kadrolu memurken mi İstifa ettin kadrolu memurken istifa etmiş olsan bile 657 sayılı kanunun 92 maddesine göre geri dönüş çok zor direkt bakanın oluru isteniyor O yüzden sana tavsiyem üniversite ve belediyelere başvur onların açıktan atama yetkisi var veya İl Özel idaresine

