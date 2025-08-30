memur öğretmenler ve akademi

AGS sonuçları açıklandı ve yakında alımlar yapılmaya başlanacak. Ancak memur öğretmenlerin durumu hâlâ bir bilmece olmaya devam ediyor. Kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler akademiye nasıl gidecek? İstifa ederlerse cezalı duruma düşecekler mi? Akademi sonucunun olumsuz olması durumunda tekrar memurluğa dönebilecekler mi? Bu soruların cevabı ne zaman verilecek? Memur öğretmenler en azından akademiden muaf tutulsalar ya da onlar için uzaktan eğitim seçeneği sunulsa, artık bir çözüm yolu ortaya konulmuş olur.

Geçmiş dönemlerde dershane öğretmenlerine belirli şartlarda kadro verilmiş ve atamaları yapılmıştı. Devletin farklı kurumlarında görev yapan memur öğretmenler için de en azından akademi başlamadan önce, 2024 KPSS veya 2025 AGS puanına göre akademiden muaf tutularak bir alım gerçekleştirilebilir. Zaten çok sayıda memur öğretmen yok; 10.000 atamada memur öğretmenlere bir defalık böyle bir hak tanınsa kimse mağdur olmaz. En azından, dershane öğretmenlerine bu hak verildiyse, memur öğretmenler de bunu hak ediyor.