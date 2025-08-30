Mobbing Sayılan Haller: -Çalışanın işyerinde yalnızlaştırılması -İş yapmasının zorlaştırılması -Yok sayılması -Alay edilmesi -Statüsünün küçümsenmesi -Yaptığı işin aşağılanması -işle ilgili olağan olmayan taleplerde bulunulması -Statüsü, işi ve benzeri konularda tehdit edilmesi -Görev tanımının dışında işler verilmesi -Dedikodusunun yapılması -Cinsel tacize maruz bırakılması -Sürekli eleştirilmesi ve suçlanması -İş şevkinin kırılmaya çalışılması

