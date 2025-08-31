Zabit Katibi Görevlendirme !

Merhabalar. İzmir'de Zabit Katibi olarak görev yapıyorum. Mahkeme Başkanımız makam şöförünün tayini çıktığı ve yeni şöföründe gelmeyeceğini söyleyerek beni makam şöförü yapmak istediğini ve bu hususta PGM den görevlendirme yazısı alacağını söyledi . Fakat ben yapmak istemediğimi ve kabul etmediğimi söyledim. Böyle bir görevlendirme yapılırsa nasıl bir yol izlemeliyim.

