Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Ağustos 2025 02:56
tayin
eşimin tayini çıktı, daha önce eş durumundan , tayin olmuştum tekrar eş durumu yapabilir miyiz? yönetmelikte bir defaya mahsus demiyor?

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerVasi kararı ve kredi kredi kartiOtel veya Apart kayıtları atanmaya engel midirPsikiyatri konusu İcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?İzmir Polise Yine Mukavemet

Sözlük

Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayanması 4 ahiret suali sormak 1 Hazar Denizi 1 Mühür Kimde İse Süleyman Odur 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 2 2026 Emlak Vergisi Artışları ve Dava Açamama Rehberi 2 chatgpt sohbet robotu 1 karaciğerde fetüs 1 Aldığı ekmekten vida çıkması 1 Ağzından Çıkan Sözdür 1

Son Haberler

Belediye Personelinin Yurtdışı Görevlendirmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?TCDD kendi elektriğini üretiyor: 4 GES devreye alındıFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandıChina Town Ankara Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi