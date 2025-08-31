Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Okula yeni atanan müdür ve kedi problemi

Bu sene okula yeni müdür vs atandı, adam gelir gelmez ben kedi sevmiyorum, eee? Okulda kedilere mama su verilmeyecek, eee? okul dışına konacak. Afedersiniz de en az 35-40 senedir kedi dolu olan bir okula gelip te böyle davranmak nedir? Babasının malı değil bir şey değil. 3 gün sonra gidecen, adam köyde tezekle inekle koyunla derse giriyor.

Şimdi sosyal medyada ben bunu paylaşsam adam 50 tane sorunla uğraşacak çoluğuna çocuğuna acıyorum. Yani geldiğin bitki örtüsünü neden parçalamak istersin? Ya okul bildiğin orman gibi 70-80 yıllık ağaçlar, meyve ağaçları vs var, e kediler de her yerde, kedi mamayı sokakta yiyince okula girmeyecek sanıyor, bahçede gezmeyecek sanan yüksek iqlu bir müdür/müdür yardımcısı var.

Diğer konu bir okulda 20 tane klima mı olur? El insaf ya, müdürde klima, fotokopicisinde klima, aile birliğinde klima, rehberlikçisinde klima, gelen klima taktırıyor, gelen makam odasını yeniliyor ki makam odası şuan bile cillop gibi. Kalkan kişinin koltuğuna niye oturamazlar merak ediyorum. Elektrik faturasını kendileri ödemiyor ya her yere klima, sabah ta ben gelmeden çalıştırın içerisi soğuk olsun diyo. Sadrazamın sol kolu. E öğrencide yok? Gerek yok onlara! Biz onlardam para toplarız kendimize klima alalım

Diğer konu okulda sigara içip te izmaritleri yere atan bir müdür? Bu mu eğitim verecek eğitimi düzeltecek? Daha çöp olayını kavrayamamış.

Kedilere bir şey yaptığını görürsem salıcam sosyal medyaya ama bunun dışında ne yapılabilir? Siz ne düşünüyorsunuz?

