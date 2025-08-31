Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
31 Ağustos 2025 09:15
TCDD Taşımacılık-İsletmecilik hk

Merhabalar tercihlere baktigim zaman tcdd tasimacilik ve isletmeciligin farkli kurumlar gibi oldugunu gordum memur unvani icin hangisinde calismak daha avantajli maas farki var mi? Tcdd memur maaslari hakkinda bilgi var midir


31 Ağustos 2025 10:48

Şimdilik hersey aynı

