arkadaşlar icra düştüm faiz indirimi mal beyanı felan yapmama gerek var mı bir şey takip etmeme gerek var mı bir şeye şuan ücretsiz izindeyim zaten

