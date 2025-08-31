Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Afyon devlet hastanesi çalışma koşulları hk.

iller arası tayinle Afyon devlet hastanesini yazmayı düşünüyorum. Ebe ler için çalışma koşulları nedir çalışanlar memnun mu ? bilgi verirseniz çok memnun olurum.Teşekkürler

