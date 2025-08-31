Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
31 Ağustos 2025 11:55
Ak Parti

Polis maaşları en düşük seviyede

Polis intiharları pik yaptı

Polisin itibarı yerlerde

Polisin kendisine ve ailesine ayırabilecek zamanı yok


Aksoy 78
Aday Memur
31 Ağustos 2025 11:56

Yaparsa Ak parti yapar.


Yarınsız001
Aday Memur
31 Ağustos 2025 12:01
çok şey yazardım da bir kere buraya yazdım diye Siberci arkadaşlar çalıştığım yere yazıp silahımı aldırmışlardı susuyorum sadece susuyorum

baskentli_police
Memur
31 Ağustos 2025 13:11

Meslektaşlarımızın çoğu gırtlağına kadar dolu ! Söylenecek şey çok da kimsenin mahkeme ile uğraşacak takati ve maddi gücü yok ! Anlayın gerisini...


Mahoni.
Memur
31 Ağustos 2025 13:12

2 ci vites devriyeye devam

