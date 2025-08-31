ihtiyaç fazlası ve görevlendirme

hocam bişiler sorabilir miyim:
ben engelliyim durumum da psikiyatrik. ama çok şükür hemen her ihtiyacımı karşılıyorum. önce bence bu mudur sanırım (emin değilim) beni özellikle istemiyor gibi geldi ama başka okulda açık olsa oraya gitmek de ne derece doğru bilmiyorum (psikiyatrik olduğum için çok nitelikli olsam da kimse istemez gibi düşünüyorum toplumun onyargıları var yani bunlarla da uğraşamam ben). ortada da şu tarz bir saçmalık var deniyor evet siz engellisiniz dolayısıyla kadronuz evet burda kalır fakat sizi görevlendirme yapabiliriz hem de istediğimiz kadar yaparız demiş oldular.
isterseniz üstteki dediğinizi müdüre bir teyit etmeye çalışabilirim. çünkü benim anladığım o şekilde değil yani bence müdür okul açılmadan siz gideceksiniz demek istedi başka okula (görevlendirme)
neyse ama şu aşamada doğru ve tutarlı yol nasıl olur anlamadım. her yıl görevlendirme olmak sıkıcı.
hocam bişiler sorabilir miyim:
ben engelliyim durumum da psikiyatrik. ama çok şükür hemen her ihtiyacımı karşılıyorum. önce bence bu mudur sanırım (emin değilim) beni özellikle istemiyor gibi geldi ama başka okulda açık olsa oraya gitmek de ne derece doğru bilmiyorum (psikiyatrik olduğum için çok nitelikli olsam da kimse istemez gibi düşünüyorum toplumun onyargıları var yani bunlarla da uğraşamam ben). ortada da şu tarz bir saçmalık var deniyor evet siz engellisiniz dolayısıyla kadronuz evet burda kalır fakat sizi görevlendirme yapabiliriz hem de istediğimiz kadar yaparız demiş oldular.
isterseniz üstteki dediğinizi müdüre bir teyit etmeye çalışabilirim. çünkü benim anladığım o şekilde değil yani bence müdür okul açılmadan siz gideceksiniz demek istedi başka okula (görevlendirme)
neyse ama şu aşamada doğru ve tutarlı yol nasıl olur anlamadım. her yıl görevlendirme olmak sıkıcı.
, 1 saat önce
spock
Normlar kasım ve nisan'da güncelleniyor. Kasım'a kadar resmi olarak norm fazlası değilsiniz. Kimse de sizi bir yere gönderemez dolayısıyla. En fazla şu olur: ders saatiniz 8'e düşmüştür mesela, 8 saati kendi okulunuzda kalanı da ya başka derslerden ya da başka bir okulda ders tamamlama olarak verirsiniz.
Kasım'dan sonra da yeniden norm ataması olacağından orada atamanız gerçekleşir. İkinci döneme yeni okulda başlarsınız.
Birebir aynısı geçen yıl başıma geldi. İl dışından geldiğim okulda ikinci yılımda norm fazlası oldum. İlk dönem değişik değişik derslere girdim. İkinci dönem okul değiştirdim.