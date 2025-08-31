ihtiyaç fazlası ve görevlendirme

hocam bişiler sorabilir miyim:

ben engelliyim durumum da psikiyatrik. ama çok şükür hemen her ihtiyacımı karşılıyorum. önce bence bu mudur sanırım (emin değilim) beni özellikle istemiyor gibi geldi ama başka okulda açık olsa oraya gitmek de ne derece doğru bilmiyorum (psikiyatrik olduğum için çok nitelikli olsam da kimse istemez gibi düşünüyorum toplumun onyargıları var yani bunlarla da uğraşamam ben). ortada da şu tarz bir saçmalık var deniyor evet siz engellisiniz dolayısıyla kadronuz evet burda kalır fakat sizi görevlendirme yapabiliriz hem de istediğimiz kadar yaparız demiş oldular.

isterseniz üstteki dediğinizi müdüre bir teyit etmeye çalışabilirim. çünkü benim anladığım o şekilde değil yani bence müdür okul açılmadan siz gideceksiniz demek istedi başka okula (görevlendirme)

neyse ama şu aşamada doğru ve tutarlı yol nasıl olur anlamadım. her yıl görevlendirme olmak sıkıcı.