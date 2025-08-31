Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
31 Ağustos 2025 14:07
ihtiyaç fazlası ve görevlendirme

önce 2 sorum var:

ihtiyaç fazlası olduğumu bugün bildirdi müdür.

bunun daha önce ihtiyaç norm fazlası atamasının yapılmasından hemen önce olması gerekmez miydi?

diğer sorum: müdür ders dağıtımına yönelik bir bilgi de paylaşmadı. ihtiyaç fazlası nı biz belirlemiyoruz ilçe mem yapıyor dedi.

açık olan okulları da göremiyoruz. bu durumda nasıl seçececiz görevlendirme gideceğimiz okulu ? açık olan okul varsa da göremiyoruz nasıl olsa.


spock
Genel Müdür
31 Ağustos 2025 14:18

Sanırım yeni dönem için seçmeli derslerde değişiklik oldu ve normlar değişti.

Kasım ayına kadar rahatsın. Kasım'da ve Nisan'da normlar güncellenir.


kimuni
Genel Müdür
31 Ağustos 2025 15:03

nasıl yani? kasım ayına kadar kendi okulunda mı kalırsın gibi düşündünüz, bu doğru olsa müdür ne demek istedi?

doğru olmasa kasım ayına kadar nasıl rahat oluyorum?

spock
Genel Müdür
31 Ağustos 2025 15:06

Normlar kasım ve nisan'da güncelleniyor. Kasım'a kadar resmi olarak norm fazlası değilsiniz. Kimse de sizi bir yere gönderemez dolayısıyla. En fazla şu olur: ders saatiniz 8'e düşmüştür mesela, 8 saati kendi okulunuzda kalanı da ya başka derslerden ya da başka bir okulda ders tamamlama olarak verirsiniz.

Kasım'dan sonra da yeniden norm ataması olacağından orada atamanız gerçekleşir. İkinci döneme yeni okulda başlarsınız.

Birebir aynısı geçen yıl başıma geldi. İl dışından geldiğim okulda ikinci yılımda norm fazlası oldum. İlk dönem değişik değişik derslere girdim. İkinci dönem okul değiştirdim.


kimuni
Genel Müdür
31 Ağustos 2025 15:14

hocam bişiler sorabilir miyim:

ben engelliyim durumum da psikiyatrik. ama çok şükür hemen her ihtiyacımı karşılıyorum. önce bence bu mudur sanırım (emin değilim) beni özellikle istemiyor gibi geldi ama başka okulda açık olsa oraya gitmek de ne derece doğru bilmiyorum (psikiyatrik olduğum için çok nitelikli olsam da kimse istemez gibi düşünüyorum toplumun onyargıları var yani bunlarla da uğraşamam ben). ortada da şu tarz bir saçmalık var deniyor evet siz engellisiniz dolayısıyla kadronuz evet burda kalır fakat sizi görevlendirme yapabiliriz hem de istediğimiz kadar yaparız demiş oldular.

isterseniz üstteki dediğinizi müdüre bir teyit etmeye çalışabilirim. çünkü benim anladığım o şekilde değil yani bence müdür okul açılmadan siz gideceksiniz demek istedi başka okula (görevlendirme)

neyse ama şu aşamada doğru ve tutarlı yol nasıl olur anlamadım. her yıl görevlendirme olmak sıkıcı.

spock
Genel Müdür
31 Ağustos 2025 15:47

Norm fazlası öğretmenler görevlendirme ile gitmez. Atama ile gider. Atamaların dönemleri de kasım ve nisan.

