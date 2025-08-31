Alan değişikliği

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Merhabalar lisans sınıf öğretmeni mezunuyum. Zabit katibi / mubasir olarak atanıp kadroya alırsam aöf bilgisayar programcılığı okuyunca unvan değişimi ile tekniker olabilir miyim? Bu olmazsa aöf işletme bir işe yarar mı ?

Teşekkür ederim


Yunus7878
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:49
evet olabilirsiniz diplomaniz olmasi ve kadrolu olmaniz yeterli

issizgenc
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:50

Lisans mezunu olduğum için olmaz sanıyordum

Yunus7878, 29 dk. önce
evet olabilirsiniz diplomaniz olmasi ve kadrolu olmaniz yeterli

Yunus7878
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:51
hayir olabilirsiniz lisans mezunu olmaniz sadece ön lisanstan kpss ye giremessiniz baska bi engel yok
issizgenc, 28 dk. önce

Lisans mezunu olduğum için olmaz sanıyordum


issizgenc
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:53

Bizim burada bir abi var ve adliyede tekniker olduğunu söyledi çok rahat. Zaten bilgisayar tamiri yapıyorum halihazırda mükemmel olur benim için. Bazı yerlerde olmaz diye gördüm burada sormak istedim. Çok teşekkür ederim

Yunus7878, 27 dk. önce
hayir olabilirsiniz lisans mezunu olmaniz sadece ön lisanstan kpss ye giremessiniz baska bi engel yok

Yunus7878
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:54
evet katiplik veya mubasirlige gore daha rahat suanki guncel unvan degisikligi sinav sartlarinda konu cok net belirtiliyor pgm adalet sitesine girerek bakabilirsiniz
issizgenc, 25 dk. önce

Bizim burada bir abi var ve adliyede tekniker olduğunu söyledi çok rahat. Zaten bilgisayar tamiri yapıyorum halihazırda mükemmel olur benim için. Bazı yerlerde olmaz diye gördüm burada sormak istedim. Çok teşekkür ederim


issizgenc
Aday Memur
31 Ağustos 2025 15:56

Rahatlığından çok sevdiğim bir bölüm tamir elektronik bilgisayar bu açıdan önemli

Yunus7878, 24 dk. önce
evet katiplik veya mubasirlige gore daha rahat suanki guncel unvan degisikligi sinav sartlarinda konu cok net belirtiliyor pgm adalet sitesine girerek bakabilirsiniz

issizgenc
Aday Memur
31 Ağustos 2025 16:02

Evet sadece bölüm okumak demiş umarım aöf sorun değildir

Yunus7878, 24 dk. önce
evet katiplik veya mubasirlige gore daha rahat suanki guncel unvan degisikligi sinav sartlarinda konu cok net belirtiliyor pgm adalet sitesine girerek bakabilirsiniz
