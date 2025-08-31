Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Alan değişikliği bilgi ricası

Merhabalar sınıf ogrt mezunuyum. Şu an açıktan işletme yazdım. Sorum şu sizlere hocalarım.

Onlisans bilgisayar programcılıgi aöf bitirirsem unvan değişikliği ile tekniker olabilir miyim ?

Velevki olmazsa işletme bitirince yine unvan değişikliği ile büroya ilçe mem falan geçebilir miyim?

Teşekkür ederim

