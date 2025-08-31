Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


31 Ağustos 2025 15:44
Sınav izni

İyi pazarlar haftaya KPSS sınavı var o gün çalışıyorum.

1-Sınav için bana izin verirler mi bununla ilgili bir prosedür var mı?

2-sınav için mazeret izni alabilir miyim başvuruyu imüdürlüğe mi kaymakamlığa mı yapıyorum.

3- mazeret izni kullanmak için senelik izni mi bitirmem mi gerekiyor, 4 gün iznim kaldı sadece.

Bilen arkadaşlar cevaplarsa hayra geçer, teşekkürler

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsun2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerVasi kararı ve kredi kredi kartiOtel veya Apart kayıtları atanmaya engel midirPsikiyatri konusu Bes Fon İcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?

Sözlük

veri sahada toplanır 1 Göbeklitepe 1 chunk 2 chatgpt sohbet robotu 1 Ağzından Çıkan Sözdür 1 bolivya 1 güven kontrole mani değildir cümlesi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldıHSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu: Yargıda yeni bir dönem başlıyorErdoğan, Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe katıldıDemirel'den teknik direktörlük sorusuna yanıtFutbolda milli mesai yarın başlayacak

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi