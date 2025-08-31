Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


31 Ağustos 2025 16:02
Resim iş öğretmenlerine fikir sormak ustiyorum

Kendimi dinadigimda resim,seramik ve çini alanlarina ilgim var


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:03

Daha öncesinde bir yıl halk eğitim nakış kursuna gittim


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:05

Bu senede kurslara katılmak istiyorum .3yil halk eğitim resim kursuna katildim .


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:07

Ve hersene bu soru benim karşıma çıkıyor .Resim mi,seramik mi,çini mi


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:08

Halk eğitim yada İSMEK gibi yaygın eğitim yeterli olur mu sizce


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:09

Evet kendimi dinadigimda sadece 3san ata ilgi duyuyorum .


gazanya
Daire Başkanı
31 Ağustos 2025 16:11

Neden hslk eğitim yada İSMEK gibi yaygın eğitim kurumlarını düşünüyorsunuz derseniz ,maddi olanaklar yüzünden .

