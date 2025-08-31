Çok sevgili memurlar.net sus pus olmuş hiç maaş zammı(!) İle ilgili haber yapamıyor. maaş robotunu güncellendiniz mi? Sürmanşet kazanımları yazardınız hiç bişey olmamış gibi davranmayın .

Hepimizin vebali sizin gibilerin üstünde. çok sevgili sendikanız ve buçuk alinizle size mutluluklar dileriz sitedeki reklam miktarını daha da artırmayı unutmayın zaten çokta okunacak şey yok. bir zaman sonra sarı siteniz sarı sendikanizla beraber yok olacak mümkün olduğunca cepleri doldurun. Çeşmede ki su hala akarken doldurmaya devam edin

Aidatlarla ülkenin en güzel yerlerinde villa siteleri de yapmayı ihmal etmeyin

Muhtemelen bir sonraki seçimde tıpkı Ali Gündoğdu gibi Ali Yalçın da Mv. Olur.

Son sözümde hala bu sendikalarda üye olan arkadaşlara : hepiniz yıllar süren eğitimler zorlu sinavlar sonucunda bulunduğunuz konuma geldiniz. Kendinizi ezdirmeyin. Bunlarla yol yurunmeyecegi uzun zamandır belliydi. Sendikalı olmak ile olmamak arasında zaten pratik bir fark yok.

İradenizi ortaya koyun ve istifa edin.

Aksi durumda denginiz olmayan insanların dalga malzemesi olmaya hazır olun.