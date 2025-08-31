Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


31 Ağustos 2025 20:40
Selanik hk

selanike otobüsle gitmeyi düşünüyorum. Tecrübesi olan var mı?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:16

olmazmı şükür nasip olduda geçen gidebildim ben


ashil13
Genel Müdür
01 Eylül 2025 00:56

10 gün önce oradaydım. Ah Selanik güzel Selanik. Atam'ın içinde ukde kalmıştır.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKendine hoş geldinSelanik hkBenden_bana içsesler-sızlanmalar-sevinçler- mantıksal çıkarımlar-biraz da olmazsa olmaz hayallerOkullar Açılmasına Yakın Strese Giriyorumİstiyorum...Hafta sonu!!!

Sözlük

chunk 2 chatgpt sohbet robotu 1 emma corrin 1 veri sahada toplanır 1 bolivya 1 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 Göbeklitepe 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2

Son Haberler

Doktora Yapmanın Kademe İlerlemesine Etkisi Nedir?1 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıInstagram'dan reklamsız abonelik dönemiİrfan Can Kahveci'den Mourinho cevabıSamsunspor taraftarlarına silahlı saldırı! 4 kişi yaralı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi