Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


31 Ağustos 2025 20:40
selanik

selanike otobüsle gitmeyi düşünüyorum. Tecrübesi olan var mı?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:16

olmazmı şükür nasip olduda geçen gidebildim ben

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKendine hoş geldinMemurlar.net maaş robotu ne zaman güncellenecek?selanikAmafakatlakin in günlüğü :)Benden_bana içsesler-sızlanmalar-sevinçler- mantıksal çıkarımlar-biraz da olmazsa olmaz hayallerOkullar Açılmasına Yakın Strese Giriyorumİstiyorum...Hafta sonu!!!Aşırma olan kelime türetmece oyunu

Sözlük

Ağzından Çıkan Sözdür 2 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 chunk 2 chatgpt sohbet robotu 1 veri sahada toplanır 1 emma corrin 1 bolivya 1 Göbeklitepe 1

Son Haberler

Emlak vergilerine ilişkin DMM'den açıklamaİller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevi bıraktıCHP'li Keçiören Belediyesi Atatürk heykeli açtıOtomobil polis aracına çarptı: 2'si çocuk 4 yaralıGlobal Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi