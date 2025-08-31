Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Ağustos 2025 21:27
Kamuya geçişte kıdem tazminatı
Merhabalar, 3 yıldır özel sektörde çalışmaktayım. 15 Eylül itibarıyla sözleşmeli olarak kamuda çalışmaya başlayacağım. Memuriyete geçişte kıdem tazminatı alabiliyor muyuz, öyle bir yasal hak var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Kimse bilmiyor mu hangi genel idare hizmetlerine artı 10 puan verildiistifa etmeyen kaldi mi ?Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiYeni başlayan maaş ödemeleriMaaş RobotuSus pus kabullenilecek mi bu zam?Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Madem çekilecektiniz neden katıldınız.

Sözlük

chunk 2 bolivya 1 güven kontrole mani değildir cümlesi 1 Göbeklitepe 1 Ağzından Çıkan Sözdür 2 emma corrin 1 veri sahada toplanır 1 chatgpt sohbet robotu 1

Son Haberler

Emlak vergilerine ilişkin DMM'den açıklamaİller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevi bıraktıCHP'li Keçiören Belediyesi Atatürk heykeli açtıOtomobil polis aracına çarptı: 2'si çocuk 4 yaralıGlobal Sumud Filosu'nun ilk kısmı Gazze'ye doğru yola çıktı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.istifa etmeyen kaldi mi ?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi