31 Ağustos 2025 22:36
şarkta iken geçici görev

arkadaşlar şarkta bulunduğum yerde batıda görevli 3 personel geçici görevli. bu arkadaşların batıda geçirdiği süre şarktanmı sayılıyor merak ettim. sayılıyorsa eğer sözün bittiği yerdeyiz. adamı olanın işi her yerde iyi gidiyor. ne güzel dünya. bizde zorla 2. şarkımızı yapalım.


Brse
Şef
31 Ağustos 2025 22:38

Tabi ki şarktan sayılır.boyle ornekler çok.


RütbesizKomiser
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:43
120 gün sonrası sayılmaz

Hkn353535
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:45
Emin misiniz
RütbesizKomiser, 1 saat önce
120 gün sonrası sayılmaz

RütbesizKomiser
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:46
eminim
Hkn353535, 1 saat önce
Emin misiniz

tundercat06
Şef
31 Ağustos 2025 22:48

bir yıldamı 120 gün. aksi halde 120 gün sonra gelip başlama yapıp tekrar gider o zaman. hatta gelmez kağıt üstünde başlatırlar. hiç birşeye şaşırmıyorum artık.

RütbesizKomiser, 1 saat önce
120 gün sonrası sayılmaz

RütbesizKomiser
Aday Memur
31 Ağustos 2025 22:49
her sene onay alındığı için her sene 120 gün sayar bir defaya mahsus
tundercat06, 1 saat önce

bir yıldamı 120 gün. aksi halde 120 gün sonra gelip başlama yapıp tekrar gider o zaman. hatta gelmez kağıt üstünde başlatırlar. hiç birşeye şaşırmıyorum artık.


tundercat06
Şef
31 Ağustos 2025 22:52

her sene onay alırsa 2 yıllık bir yeri 6 yıl batıda geçirerek bitirirmi o zaman. çünkü bir yılda 4 ay şarktan sayılıyor. meraktan soruyorum. çok ilginç bir durum çünkü

RütbesizKomiser, 1 saat önce
her sene onay alındığı için her sene 120 gün sayar bir defaya mahsus
Toplam 7 mesaj

