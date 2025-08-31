Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


31 Ağustos 2025 23:05
mantıklı mı
657 4 b sözleşmeli destek personeliyim memlekete uzak olduğu için merkezi atama da tmo ya başvuru yaparak 399 a, elektrik teknisyen olarak geçmek mantıklı mı

Çakırbeyliii
Aday Memur
31 Ağustos 2025 23:49
evet
