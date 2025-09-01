Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Eylül 2025 00:48
herkese hayırlı bir yıl dilerim
atanabilmiş düzenini kurmuş şekilde bir yıla daha başladık. hayırlı olsun. atanamayan arkadaşlarımıza da nasip olsun. şuna buna laf ettiğimiz doğrudur. hata ediyoruz. şükredip işimize bakalım. selamlar

ashil13
Genel Müdür
01 Eylül 2025 00:58

Hayırlı olsun yeni mi atandın?


786786
Memur
01 Eylül 2025 01:23

Hayırlı olsun

Toplam 2 mesaj

