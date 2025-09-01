Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
01 Eylül 2025 08:45
Zabıt katibi geçinemiyorum

Arkadaşlar 4 yıllık zabıt katibiyim, evliyim 1 çocuğum var, büyüksehirde çalışıyorum, fakat maaşı aldıktan 15 gün sonra açlık sınırına geliyorum, bu durum sadece bende mi öyle artık dayanamıyorum, aileme bakamayacak duruma geldim. Sizce abartıyor muyum?


brakbey
Aday Memur
01 Eylül 2025 08:52
15 dakika sonra*

umuttisigi
Aday Memur
01 Eylül 2025 09:12
eşiniz çalışıyor mu

biberovic
Aday Memur
01 Eylül 2025 09:14
ilk 1 yıl çalışti, çocuk 4 aylık çalışmıyor maalesef
umuttisigi
Aday Memur
01 Eylül 2025 09:15
hocam aldığımız maaşlar belli eşiniz de memursa en azından ücreti alıyor ama değilse zor durumdasiniz, çoğu insan böyle

Mstfkmlnskrlryz
Memur
01 Eylül 2025 09:19

restoranlar dolu,avmeler dolu diyen aptallar sayfaya üşüşüp moralinizi bozmaz inşallah.

bir çok ücretli insan aynı durumda

sadece siz değilsiniz


yatıksekiz
Memur
01 Eylül 2025 09:21

Herkes aynı kardeşim, gecinenlerin hepsi babadan dededen mal mülk sahibi oldukları için şaşırıyorlar nasıl geçinemiyorsunuz diye. Geçinememem bir yana en cok koyan şey hiç bir sorumluluğu olmayan memurların ikramiye, tediye, mesai, döner şu bu derken aylıklarının 70-75 bini bulması, ben artık işim neyse onu yapacağım hakime de müdüre de söyleyeceğim bu kadar maaşa bu kadar iş kusura bakmasın kimse hakim ayda 130 bin alacak dağ gibi dosyayı ben özetleyecem, müdür ayda 70-80 bin alacak hiç bir iş yapmayacak akşama kadar goy goy, ben de 52 bin lira maaşla onların işini yapacam, kimse kusura bakmasın o iş bitti artık. Hakim otursun yazdırsın müzekkereyi, müdür de kendi işini yapsın herkes kendi işini yapsın başıma da ne gelecekse gelsin ben 52 bin liraya bu kadar mobbing, stres, iş yükü çekeceğim, millet akşama kadar yatış, hastane girişinde sıra numarası veren personel ek ödemelerle 70 bin maaş alacak.


memurada1yı
Memur
01 Eylül 2025 09:50

Bende aynıyım kardeşim, kredinin dün taksit günüydü ödeyemedim promosyonu bekliyorum işte. Kasımda tüm kredilerim bitiyor. Birdaha da asla borç yapmam büyük krediler çekmem. Geçim çok zor.


slm08
Genel Müdür
01 Eylül 2025 10:33

ev yoksa büyükşehirde çok zor kira da veriyorsanız eşiniz işe dönse bile yine bir süre sonra çocuk büyüyecek maaşın biri kiraya kreşe gidecek Allah yardımcınız, memur için anadolu çok çok avantajlı seneye tayin yazın bugün istanbulda 25 bin kira ama mütevazi bir anadolu şehrine gitsen 15 bine bulursun


yatıksekiz
Memur
01 Eylül 2025 10:42

Adliyeye çok uzak olmayan bir yerde kiralar 35'ten başlıyor İstanbul'da. Tayin istemeyi düşündüm İstanbul'a çok seviyorum İstanbul'u ama kiraları görünce vazgeçtim. Adliyeye yarım saatlik, biraz eli ayağı düzgün bir evde oturmak istesen kira 45 bin, 1 saat uzaklıktakiler 35 bin, her gün bir saat yol gidemem diye vazgeçtim. Oysa ki kalabalığını, kaosunu her şeyini seviyordum ama malesef her gün 2-2.5 saat yolda geçiremem.

Alhasoglu
Aday Memur
01 Eylül 2025 10:43

Kira ödemeyenler rahat sadece gerisinin hepsi aynı.

